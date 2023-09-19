Mersin'de suç örgütü üyeleri yakayı ele verdi! 17 kişi gözaltına alındı

Mersin'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda suç örgütü üyesi 17 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 2'sinin cinayet olayı firarisi, birinin ise 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli olduğu ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokma ve silah ticareti suçlarını işleyen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 17 şüpheliyi belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

Özel Harekat ve dron desteğiyle, 130 polisin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, adreslere koç başları kullanılarak girildi. Ekipler operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 adet silah, 1 tam otomatik silah, 3 pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca bir ikamette yasaklı ırk olan bir köpek ile yırtıcı hayvan olan şahin de muhafaza altına alınarak Doğa ve Hayvan Koruma Polislerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 2'sinin cinayet olayı firarisi, birinin ise 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli olduğu ortaya çıktı.

Şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.