BIST 7.711
DOLAR 27,03
EURO 28,87
ALTIN 1.677,88
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  EMEKLİ

Emekli aylıklarına zam kulisi Abdulkadir Selvi kulağına gelen son bilgiyi paylaştı

Emekli aylıklarına zam kulisi Abdulkadir Selvi kulağına gelen son bilgiyi paylaştı

Milyonlarca emekli, aylıklarına yapılacak düzenlemeyi beklerken; Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la bir araya geldiği görüşmeyi aktardı. Selvi, seyyanen zam olacağını belirterek, "İzlenimim emekli zammının yeni yıla bırakılmadan emeklilere yansıtılacağı yönünde" dedi. 

Abone ol

Emekli aylıklarına beklenen artışla ilgili son durumu Hürriyat yazarı Abdulkadir Selvi, yazısında paylaştı.

Selvi'nin aktardığına göre Bakan Işıkhan, “Emeklilere yönelik olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bir çalışma yürütülüyor. Bu konuda çalışma tamamlandığında Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. AK Parti hükümetleri olarak iktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Emeklilerimiz bizim için çok önemlidir. Zira yıllarca ülkemizin üretimine, çalışma hayatına katkı sağlamışlardır. Bu bakımdan emeklilerimiz için düzenlemeler yapmak hükümetimizin temel politikalarından biridir” dedi.

"Çalışma Kabine’de görüşüldükten sonra Meclis’e sunulacak"

Selvi da şunları kaydetti:
"Emeklilerle ilgili olarak bakanlık bürokratları zaten çalışıyorlardı. Edindiğim bilgiye göre önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında bakanlar düzeyinde ele alınacak. 1 Ekim’de Meclis açılacak. Çalışma Kabine’de görüşüldükten sonra Meclis’e sunulacak.

"Kulağıma daha çok seyyanen zam geliyor"

Daha önce emeklilere zam konusunda üç alternatife göre hazırlık yapıldığını yazmıştım. “Seyyanen, en düşük aylığın yükseltilmesi ve oransal bir artış” yapılması yönündeydi. Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında yapılacak çalışmada bu olgunlaştırılacak. Kabine toplantısında ise son şekli verilip Meclis’e gönderilecek. Kulağıma daha çok seyyanen zam geliyor.

Peki zam gelirse ne zaman uygulanacak? 2024 yılı ocak ayına mı kalacak yoksa yeni yıl beklenmeden emeklilerin cebine girecek mi? Bunun için de Meclis’ten geçecek yasal düzenlemedeki tarih geçerli olacak. İzlenimim emekli zammının yeni yıla bırakılmadan emeklilere yansıtılacağı yönünde." 

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

ÖNCEKİ HABERLER
Çarpışan otomobiller elektrik panosunu devirip markete uçtu!
Çarpışan otomobiller elektrik panosunu devirip markete uçtu!
Yerel seçimde oy vermek için son gün 1 Ekim! Elinizi çabuk tutun
Yerel seçimde oy vermek için son gün 1 Ekim! Elinizi çabuk tutun
Düzce'de büyük makaron operasyonu! 117 bin 740 adet içi dolu makaron ele geçirildi
Düzce'de büyük makaron operasyonu! 117 bin 740 adet içi dolu makaron ele geçirildi
“Profesör Kabusun” Emniyet ifadesi şok etti! Öyle şeyler anlattı ki küçük dilinizi yutacaksınız
“Profesör Kabusun” Emniyet ifadesi şok etti! Öyle şeyler anlattı ki küçük dilinizi yutacaksınız
İddia! Nureddin Nebati, Şahap Kavcıoğlu'nu 'ajan' ilan etti! 'Mehmet Şimşek'e operasyon çekti'
İddia! Nureddin Nebati, Şahap Kavcıoğlu'nu 'ajan' ilan etti! 'Mehmet Şimşek'e operasyon çekti'
Sezgin Tanrıkulu ile Bülent Orakoğlu arasında 'CIA' tartışması: Sıkıysa MİT Başkanına desene...
Sezgin Tanrıkulu ile Bülent Orakoğlu arasında 'CIA' tartışması: Sıkıysa MİT Başkanına desene...
Erdoğan'la aynı fotoğraf karesine girmek 100 bin dolar! TASC'ın sponsorluk tarifesi ortaya çıktı
Erdoğan'la aynı fotoğraf karesine girmek 100 bin dolar! TASC'ın sponsorluk tarifesi ortaya çıktı
İYİ Parti'den bomba çıkış! AK Parti ve MHP ile ittifak yapabiliriz...
İYİ Parti'den bomba çıkış! AK Parti ve MHP ile ittifak yapabiliriz...
DEVA Partisi'nde şok istifa! Nihat Ergün, partiyi bıraktı! Ali Babacan'la birlikte DEVA'yı kurmuştu
DEVA Partisi'nde şok istifa! Nihat Ergün, partiyi bıraktı! Ali Babacan'la birlikte DEVA'yı kurmuştu
Erdoğan sert çıktı: Osman Kavala 'protestoların finansörü', Selahattin Demirtaş terörist! Saygı duyacaksınız!
Erdoğan sert çıktı: Osman Kavala 'protestoların finansörü', Selahattin Demirtaş terörist! Saygı duyacaksınız!
Sinema oyuncusu Merve Kayaalp babasına ait silahla intihar etti
Sinema oyuncusu Merve Kayaalp babasına ait silahla intihar etti
Netanyahu'yla buluştuğu için linç edilen Elon Musk: Antisemitizme karşıyım
Netanyahu'yla buluştuğu için linç edilen Elon Musk: Antisemitizme karşıyım