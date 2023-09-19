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Yerel seçimde oy vermek için son gün 1 Ekim! Elinizi çabuk tutun

Yerel seçimde oy vermek için son gün 1 Ekim! Elinizi çabuk tutun

Gezici Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Murat Gezici, yerel seçimlere ilişkin önemli bir uyarı yaptı. Gezici, "Adres değişikliği yapmış seçmenin bulunduğu adreste oy kullanabilmesi için 1 Ekim 2023 tarihine kadar adres bildirimini yapmış olması gerekiyor” dedi.

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Seçmene seçimlerden altı ay önce adresini netleştirme zorunluluğu getirildiğini belirten Gezici, “Yerel seçimlerde, adres değişikliği yapmış seçmenin bulunduğu adreste oy kullanabilmesi için 1 Ocak 2024'ten üç ay önce, yani 1 Ekim 2023 tarihine kadar adres bildirimini yapmış olması gerekiyor” dedi. Sözcü'de yer alan habere göre 2023 genel seçimlerinde Z kuşağının yüzde 38'inin oy kullanamadığına dikkat çeken Gezici, şöyle devam etti:

"Yüzde 20 oy riskli"

“Yetişkin seçmenin yüzde 12'si de oy kullanamadı.  6 Nisan 2022 tarihli değişiklikle 298 sayılı kanunun 33'üncü maddesine bir madde eklendi. Genel seçimlerde altı ay kuralı yoktu, artık bu kural var. Bu durum, oy kullanamayanların oranının daha fazla olacağı riskini beraberinde getiriyor. Önümüzdeki seçimde bu oran yüzde 20'leri bulabilir. Depremzede vatandaşlar, görevinden dolayı tayin olanlar, şehir değiştirenler, yeni üniversite kazananlar ya da üniversiteden mezun olup memleketine geri dönenler ile beraber bu orandaki değişim yüzde 7'yi, 8'i bulabilir. Dolayısıyla şu an seçmenin yüzde 20'sinin oyunun risk altında olduğu söylenebilir.”

Türkiye'nin, tarihindeki en duygusal genel seçimleri geride bıraktığını vurgulayan Gezici, gelecek yerel seçimin ise ‘en duygusal yerel seçim' olduğunu belirtti. 

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