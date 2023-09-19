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Düzce'de büyük makaron operasyonu! 117 bin 740 adet içi dolu makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Düzce'de büyük makaron operasyonu! 117 bin 740 adet içi dolu makaron ele geçirildi

Düzce'de polis ekiplerinin şüpheli bir işletmeye düzenlediği operasyonda 117 bin 740 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

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Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçakçılık fiillerinin tespit edilmesi ve önlenmesi çalışmaları çerçevesinde baskın yapıldı.

Yapılan baskın sonrasında 117 bin 740 adet içi tütün doldurulmuş makoron sigara ele geçirildi. Ayrıca konu ile ilgili olarak işletmede bulunan şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Suçundan adli işlem başlatıldı.

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