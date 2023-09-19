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Çarpışan otomobiller elektrik panosunu devirip markete uçtu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çarpışan otomobiller elektrik panosunu devirip markete uçtu!

Çorum Alaca'da kontrolden çıkan iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller önce elektrik panosunu devirdi ardından markete girdi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza gece yarısı Zile Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zile Caddesi'nden Emniyet Müdürlüğü istikametine gitmekte olan Eren Öksüz yönetimindeki 19 LP 568 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan Melih Can Demir yönetimindeki 19 LC 657 plakalı bir başka otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar önce elektrik panosuna ardından da bir markete çarparak durabildiler. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan araç sürücüleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekiplerin kazayla ilgili olarak başlattıkları soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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