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Halk sokaklara indi: Belediye başkanının evini ateşe verdiler

Halk sokaklara indi: Belediye başkanının evini ateşe verdiler

Libya'nın doğusunda 10 Eylül'de etkili olan 'Daniel' kabusuyla birlikte gelen sel felaketinin ardından Libya halkı sokaklara inerek yetkilileri istifaya çağırdı. Öte yandan protestocular, Derne Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi'nin evini basarak ateşe verdi.

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Libya'nın doğusunda etkili olan sel felaketinde en çok etkilenen kentler arasında gösterilen Derne'de Al Sahaba Cami önünde halk sokaklara indi. Selde hayatını kaybedenler nedeniyle yetkililerin hesap vermesini isteyen yüzlerce kişi protesto düzenledi. Ayrıca halk, Derne Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi'nin evini basıp ateşe verdi.

Yetkililerden hesap vermelerini isteyen göstericiler, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in de aralarında bulunduğu yetkilileri istifaya çağırdı. Siyasi olarak parçalanan Libya'da ulusal birlik çağrısı yapan göstericiler, "Akile seni istemiyoruz. Bütün Libyalılar kardeştir" sloganı attı.

Göstericiler, Derne'de çöken iki baraj ile ilgili uluslararası soruşturma çağrısında bulunurken, Libya'da bulunan iki hükümetin de krizi yönetemediğini ifade etti. Göstericiler ayrıca, Derne Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi'nin evini basarak ateşe verdi.

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilip öldürülmesinden bu yana yönetimin doğu ve batı olmak üzere ikiye bölündüğü ülkede, batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, Derne'nin bulunduğu doğu kesimini ise "Başbakan" Ossama Hamad yönetiyor. Ülkede iki yönetimin bulunması, sel felaketine hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edilmesini de zorlaştırıyor.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporunda, Dünya Sağlık Örgütüne dayandırarak paylaştığı verilere göre Libya'nın doğusundaki sel felaketi nedeniyle 3 bin 958 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 binden fazla kişinin kaybolduğu ifade edilmişti.

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