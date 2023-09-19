BIST 7.737
DOLAR 27,03
EURO 28,88
ALTIN 1.678,87
HABER /  GÜNCEL

Tahtalı Barajı'na düşen helikopterden bir acı haber daha geldi

Tahtalı Barajı'na düşen helikopterden bir acı haber daha geldi

İzmir Valiliği, geçtiğimiz günlerde Tahtalı Barajına düşen yangın söndürme helikopterinde görevli bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Abone ol

İzmir Valiliği, geçtiğimiz Cumartesi günü Tahtalı Barajına düşen yangın söndürme helikopterinde görevli bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Böylelikle helikopterde bulunan 4 kişiden 3'ünün cansız bedeni çıkarılmış oldu.

Tahtalı Barajı'na düşmüştü

Geçen cumartesi günü Menderes ilçesi Keler Mahallesi’ndeki ormanda çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları yerini gece görüşlü helikoptere bıraktı. Saat 23.53 sıralarında ise içinde 3’ü Kırgızistan uyruklu ve Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk’un olduğu 4 kişinin bulunduğu helikopter ile bağlantı kesildi. Helikopterin su almak için gittiği Tahtalı Barajı havzasına düştüğü belirlendi.

Kendi imkanlarıyla karaya çıktı

Kırgızistan uyruklu mürettebat Erkinbek İsabekov, kendi imkanlarıyla karaya çıkarken hastanede tedaviye alındı.

Düşen helikopter enkazı ve mürettebat için olayın ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte balçığa saplandığını tespit etti. Baraja getirilen kurtarma balonları su altına indirildi ve helikoptere bağlandı. Helikopter saplandığı balçıktan kurtarılarak yüzdürülmeye başlandı. Dün yürütülen çalışmalarda Kırgızistan uyruklu mürettebatlar Oleg Agayev ve İanshanlo Lamzar’ın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk’nun bulunması için barajda dalgıçlarla yürütülen çalışmaların yanı sıra sensörlü dron ile de havza tarandı ancak Tutuk’a ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen çalışmalara havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başlandı.

İzmir Valiliği’nden bugün yapılan açıklamada Tutuk’un da cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, “Menderes ilçesi Keler Mahallesi'nde Tahtalı Barajı'na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli personeli arama kurtarma çalışmalarında 19.09.2023 günü 06.50 itibarıyla son kişi olan Türk mürettebatın cansız bedenine de ulaşılmış, böylece baraj gölündeki 3 mürettebatın tamamının cesedine ulaşılmıştır. Arama çalışmaları sonlandırılmıştır. Cenaze, otopsi işlemleri için Menderes Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sultanbeyli'de feci kaza! Polis aracı ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Sultanbeyli'de feci kaza! Polis aracı ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Emekli aylıklarına zam kulisi Abdulkadir Selvi kulağına gelen son bilgiyi paylaştı
Emekli aylıklarına zam kulisi Abdulkadir Selvi kulağına gelen son bilgiyi paylaştı
Çarpışan otomobiller elektrik panosunu devirip markete uçtu!
Çarpışan otomobiller elektrik panosunu devirip markete uçtu!
Yerel seçimde oy vermek için son gün 1 Ekim! Elinizi çabuk tutun
Yerel seçimde oy vermek için son gün 1 Ekim! Elinizi çabuk tutun
Düzce'de büyük makaron operasyonu! 117 bin 740 adet içi dolu makaron ele geçirildi
Düzce'de büyük makaron operasyonu! 117 bin 740 adet içi dolu makaron ele geçirildi
“Profesör Kabusun” Emniyet ifadesi şok etti! Öyle şeyler anlattı ki küçük dilinizi yutacaksınız
“Profesör Kabusun” Emniyet ifadesi şok etti! Öyle şeyler anlattı ki küçük dilinizi yutacaksınız
İddia! Nureddin Nebati, Şahap Kavcıoğlu'nu 'ajan' ilan etti! 'Mehmet Şimşek'e operasyon çekti'
İddia! Nureddin Nebati, Şahap Kavcıoğlu'nu 'ajan' ilan etti! 'Mehmet Şimşek'e operasyon çekti'
Sezgin Tanrıkulu ile Bülent Orakoğlu arasında 'CIA' tartışması: Sıkıysa MİT Başkanına desene...
Sezgin Tanrıkulu ile Bülent Orakoğlu arasında 'CIA' tartışması: Sıkıysa MİT Başkanına desene...
Erdoğan'la aynı fotoğraf karesine girmek 100 bin dolar! TASC'ın sponsorluk tarifesi ortaya çıktı
Erdoğan'la aynı fotoğraf karesine girmek 100 bin dolar! TASC'ın sponsorluk tarifesi ortaya çıktı
İYİ Parti'den bomba çıkış! AK Parti ve MHP ile ittifak yapabiliriz...
İYİ Parti'den bomba çıkış! AK Parti ve MHP ile ittifak yapabiliriz...
DEVA Partisi'nde şok istifa! Nihat Ergün, partiyi bıraktı! Ali Babacan'la birlikte DEVA'yı kurmuştu
DEVA Partisi'nde şok istifa! Nihat Ergün, partiyi bıraktı! Ali Babacan'la birlikte DEVA'yı kurmuştu
Erdoğan sert çıktı: Osman Kavala 'protestoların finansörü', Selahattin Demirtaş terörist! Saygı duyacaksınız!
Erdoğan sert çıktı: Osman Kavala 'protestoların finansörü', Selahattin Demirtaş terörist! Saygı duyacaksınız!