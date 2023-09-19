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Sultanbeyli'de feci kaza! Polis aracı ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sultanbeyli'de feci kaza! Polis aracı ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı

İstanbul Sultanbeyli'de hızını alamayan kontrolden çıkarak polis aracına çarptı. Meydana gelen kazada 1 polis memuru yaralandı.

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Olay, saat 01.00 sıralarında İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Petrol Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 42 GF 369 plakalı aracın sürücü yokuş aşağı inerken hızını alamayarak, önce cadde üzerinde gelen polis aracına vurup ardından aydınlatma direğine ve müstakil bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazanın ardından polis memuru aracın içinde sıkıştı. Kazanın sesiyle evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar kaza olduğunu görünce sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan polis memurunu araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı polis memuruna olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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