Evde yapılan konserve can aldı! Uzmanı botulizm için uyardı:1 gramı 1 milyon insanı zehirleyebilir

Eylül ayı ile birlikte her evde kışa hazırlık başladı. Yazın bolca bulunan ürünler belirli işlemden geçirilerek kavanozlara koyuluyor. Burada dikkat edilmesi gereken püf noktaları bulunuyor. Dikkat edin konserveniz 'zehir olmasın'..

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Iğdır'da yaşayan 4 çocuk sahibi H.Y. (68) ve C.Y (67) çifti, geçen ay ev tipi sebze konservesi tüketti. Bir gün geçtikten sonra C.Y, çift görme, konuşma bozukluğu ve solunum sıkıntısı nedeniyle acil servise başvurdu. Tetkiklerde botulizm (toksinden kaynaklanan zehirlenme türü) teşhisi konulan ve konserveden zehirlendiği anlaşılan C.Y, yoğun bakımda yapılan müdahaleye karşın hastanedeki 3. gününde hayatını kaybetti.

Sakın bunu konserveye koymayın

Beslenme Uzmanı Derya Zünbülcan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili hayati uyarılarda bulundu.

"En zehirli bakterilerden bir tanesi. Botulinum toksini eğer ki vücuda alındığında fark edilmezse yüksek miktarlarda alınırsa ölüme kadar yol açabiliyor. Maalesef bir vatandaşımızı bu sebeple kaybetmişiz. Ölüme yol açmadığı takdirde de felç gibi çeşitli nörolojik problemler gibi sonuçlara sebep olabiliyor.

Örneğin biberle domatesle karışık bir sebze konserve hazırlıyorsunuz. Öncelikle çok iyi bir şekilde yıkamalısınız. Gerekirse sirkelerden faydalanmalı.

Yaralı bir yerleri varsa onlar ayrılmalı. İkinci en önemli nokta belki de en önemli nokta kapaklar. Kavanoz kapaklarını pek çok ev hanımı ikinci kere de kullanabiliyor ama tek sefer kullanılmalı. Mutlaka kapak kaynatılmalı. 15 dakika kadar kaynar suda kaynatılmalı. Kapağın dışında kavanoz mutlaka cam olmalı. Evde asla plastik kavanoza konserve kurmamalıyız.

Mutlaka etiket hazırlamalısınız. Tarih atılmalı. 6 ay içerisinde tüketmeye gayret edilmeli. Açtıktan sonra yaklaşık olarak 2-3 gün içerisinde bitirmelisiniz. Kapakta bombeleşmeyi hissettiğiniz anda tüketmiyorsunuz. Herhangi bir renk değişimi olursa kapağın içinde tüketmiyorsunuz.

"1 gramı 1 milyon insanı zehirleyebilir"

Tadında bir bozukluk varsa da asla tüketmiyorsunuz. Burada önemli olan şey miktarı da 1 gramının 1 milyon insanı zehirleyebilecek bir toksinden bahsediyoruz.