Ünlü spiker Merkez Bankası'ndan istifa etti! Ekranlara geri dönüyor
BloombergHT'de görev yaparken Şahap Kavcıoğlu tarafından Merkez Bankası'nın iletişiminden sorumlu genel müdür olarak atanan Gizem Uzuner, Hafize Gaye Erkan'ın görevden aldığı ilk isimlerden olmuştu. O günden bu yana MB'de danışman olarak görev yapan Gizem Uzuner, Merkez Bankası'ndan istifa etti. Uzuner, yeniden ekranlara dönüyor...
Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturan Hafize Gaye Erkan, ilk iş olarak Merkez Bankası'nın iletişiminden sorumlu olan İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ünlü spiker Gizem Uzuner'i görevden almak olmuştu. Haziran ayında görevden alınan Uzuner, aylar süren suskunluğunu bozdu ve Merkez Bankası'ndan istifa ettiğini açıkladı. Uzuner, yeniden spikerliğe dönüyor.
Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturan Hafize Gaye Erkan, BloombergHT TV'de sunuculuk yaparken, 2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atanan İpek Uzuner'i grevden almıştı.
Görevden alındıktan sonra suskunluğa bürünen Gizem Uzuner, aylar sonra suskunluğunu bozdu. Uzuner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'ndaki danışmanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından "Devlete hizmet olarak görüp kabul ettiğim ve bir yılı aşkın süredir görev aldığım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bu ay itibarıyla istifa ederek ayrılmış bulunuyorum" paylaşımı yapan Gizem Uzuner şöyle devam etti: