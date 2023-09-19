Ünlü spiker Merkez Bankası'ndan istifa etti! Ekranlara geri dönüyor

Sosyal medya hesabından "Devlete hizmet olarak görüp kabul ettiğim ve bir yılı aşkın süredir görev aldığım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bu ay itibarıyla istifa ederek ayrılmış bulunuyorum" paylaşımı yapan Gizem Uzuner şöyle devam etti: