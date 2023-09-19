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Cezaevi Müdürü'nü öldürten çete lideri yakalandı! 'İnlerine gireceğiz, göz açamayacaklar...'

Cezaevi Müdürü'nü öldürten çete lideri yakalandı! 'İnlerine gireceğiz, göz açamayacaklar...'

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanlığı, Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk cinayetinin azmettiricisi Şerafettin Dadaş'ın yakalandığını duyurdu.

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Kocaeli’de 15 Haziran 2015’te pusu kurularak öldürülen Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk cinayetinin talimatını verdiği iddiasıyla 8 yıldır aranan suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş Alanya’da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlükleri’nin yaptığı çalışmayla yakalanan Dadaş hakkında “Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek” iddiası da bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milletimizin huzurunu kaçıran şehir eşkiyalarına göz açtırmayacağız. Çökerteceğiz. Organize suç örgütlerinin inlerine gireceğiz, onlara nefes aldırmayacağız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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