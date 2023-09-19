BIST 7.737
DOLAR 27,03
EURO 28,88
ALTIN 1.678,87
HABER /  GÜNCEL

TSK’ya iftira atmıştı! Tanrıkulu'nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

TSK’ya iftira atmıştı! Tanrıkulu'nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Abone ol

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açtı. 

Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeyi TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi!
Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi!
Elon Musk Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine neden oğlunu götürdü?
Elon Musk Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine neden oğlunu götürdü?
Mersin'de suç örgütü üyeleri yakayı ele verdi! 17 kişi gözaltına alındı
Mersin'de suç örgütü üyeleri yakayı ele verdi! 17 kişi gözaltına alındı
Halk sokaklara indi: Belediye başkanının evini ateşe verdiler
Halk sokaklara indi: Belediye başkanının evini ateşe verdiler
Evde yapılan konserve can aldı! Uzmanı botulizm için uyardı:1 gramı 1 milyon insanı zehirleyebilir
Evde yapılan konserve can aldı! Uzmanı botulizm için uyardı:1 gramı 1 milyon insanı zehirleyebilir
Tahtalı Barajı'na düşen helikopterden bir acı haber daha geldi
Tahtalı Barajı'na düşen helikopterden bir acı haber daha geldi
Sultanbeyli'de feci kaza! Polis aracı ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Sultanbeyli'de feci kaza! Polis aracı ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Emekli aylıklarına zam kulisi Abdulkadir Selvi kulağına gelen son bilgiyi paylaştı
Emekli aylıklarına zam kulisi Abdulkadir Selvi kulağına gelen son bilgiyi paylaştı
Çarpışan otomobiller elektrik panosunu devirip markete uçtu!
Çarpışan otomobiller elektrik panosunu devirip markete uçtu!
Yerel seçimde oy vermek için son gün 1 Ekim! Elinizi çabuk tutun
Yerel seçimde oy vermek için son gün 1 Ekim! Elinizi çabuk tutun
Düzce'de büyük makaron operasyonu! 117 bin 740 adet içi dolu makaron ele geçirildi
Düzce'de büyük makaron operasyonu! 117 bin 740 adet içi dolu makaron ele geçirildi
“Profesör Kabusun” Emniyet ifadesi şok etti! Öyle şeyler anlattı ki küçük dilinizi yutacaksınız
“Profesör Kabusun” Emniyet ifadesi şok etti! Öyle şeyler anlattı ki küçük dilinizi yutacaksınız