TSK’ya iftira atmıştı! Tanrıkulu'nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

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CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açtı.

Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeyi TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.