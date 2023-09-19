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Telefonu yüzünden canından oluyordu! Kulaklığıyla yola atladı, araba çarptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Telefonu yüzünden canından oluyordu! Kulaklığıyla yola atladı, araba çarptı

Antalya Manavgat'ta yola düşürdüğü cep telefonunu almak için yola fırlayan kadına araba çarptı.

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Kaza; Aşağı Pazarcı Mahallesi 1073 sokak Zübeyde Hanım Caddesi kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yaya geçidinden karşıya geçtikten sonra yolda düşürdüğü cep telefonunu almak için aniden yola bakmadan geri dönen Didem Güllü’, Hüseyin Ünal’ın kullandığı 07 J 0412 plakalı ticari taksinin aynasına çarptı. Yere düşerek yaralanan Didem Güllü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaya otomobile çarptı

Kazayı gören vatandaşlar, yaya geçidinden geçen kadının kulağında kulaklık olduğunu, refüje geldiğinde telefonunu düşürdüğünü fark ederek dikkatsiz bir şekilde yola geri döndüğünü, ticari taksiyi fark etmeyerek taksinin aynasına çarptığını dile getirdiler.

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