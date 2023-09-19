Telefonu yüzünden canından oluyordu! Kulaklığıyla yola atladı, araba çarptı
Antalya Manavgat'ta yola düşürdüğü cep telefonunu almak için yola fırlayan kadına araba çarptı.Abone ol
Kaza; Aşağı Pazarcı Mahallesi 1073 sokak Zübeyde Hanım Caddesi kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yaya geçidinden karşıya geçtikten sonra yolda düşürdüğü cep telefonunu almak için aniden yola bakmadan geri dönen Didem Güllü’, Hüseyin Ünal’ın kullandığı 07 J 0412 plakalı ticari taksinin aynasına çarptı. Yere düşerek yaralanan Didem Güllü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaya otomobile çarptı
Kazayı gören vatandaşlar, yaya geçidinden geçen kadının kulağında kulaklık olduğunu, refüje geldiğinde telefonunu düşürdüğünü fark ederek dikkatsiz bir şekilde yola geri döndüğünü, ticari taksiyi fark etmeyerek taksinin aynasına çarptığını dile getirdiler.