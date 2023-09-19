Muğla'da yaşlı adam tatil yaptığı karavanda ölü bulundu!

Muğla Milas'ta 65 yaşındaki bir vatandaş kaldığı karavanda mahalleli tarafından ölü bulundu.

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İstanbul’dan tatil için karavanıyla Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi’ne gelen 65 yaşındaki Çetin Çetinus, sabah saatlerinde karavandan dışarı çıkmayınca endişelenen mahalle sakinleri yaşlı adamı karavanda hareketsiz halde bularak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk kontrollerde yaşlı adamın kalp krizi sonucu öldüğü tespit edilirken, yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.