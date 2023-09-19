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Bu domatesleri görenler gözlerine inanamıyor! Sadece Sason'da yetişiyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bu domatesleri görenler gözlerine inanamıyor! Sadece Sason'da yetişiyor

Batman Sason'da yetiştirilen dev domatesler büyüklükleri ve lezzeti ile görenleri hayrete düşürüyor.

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Sason ilçesine bağlı yüksek rakımlı dağ köylerinde soğuk su ile sulanarak organik olarak yetiştirilen büyük domates, çarşı pazarındaki tezgahlarda kilosu 5 liradan satışa sunuluyor. Büyüklüğü ve lezzeti ile farklı bir domates olduğunu belirten köylüler, domatesin Sason adına coğrafi işaret ile tescillenmesini istiyor.

Sason ilçesinde yetişen dev boyuttaki domateslerin Türkiye’de nadir bulunduğunu belirten vatandaşlardan Sait Balge, domatesi soğuk suyla suladıklarından dolayı çok fazla büyüdüğünü söyledi. Balge, “Bu domates Sason ilçesindeki köylerde soğuk su ile yetiştirilen domatestir. Sadece Sason'da yetişen bu domatesin coğrafi işaret ile tescillenmesini istiyoruz."

"Türkiye’de nadir bulunan bir domates türüdür. Pazarda kilosu 5 liradan satışa sunuluyor. Bir tane domatesin ağırlığı bir buçuk kilogramı aşıyor. Büyüklüğü ve lezzeti ile farklı olduğu için Sason domatesi olarak tescillenmesini istiyoruz” dedi.

“Sason'a geldiğimizde sürekli alıyoruz”

Domatesin çok büyük olduğunu belirten vatandaşlardan Cesur Akın, Sason domatesinin çok lezzetli olduğu için sürekli aldıklarını söyledi. Akın, "Ben Batman’da kalıyorum. Sürekli Sason'a gelerek bu domatesten alıyorum. Çok güzel bir tadı var. Çok farklı ve çok lezzetli bir domates. İlk defa burada gördüm” diye konuştu.

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