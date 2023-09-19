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ABD'de kayıp F-35 bulundu, düşme nedeni netleşti

ABD'de kayıp F-35 bulundu, düşme nedeni netleşti

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir süredir kayıp olan F-35 savaş uçağının enkazına ulaşıldı. Uçağın bir süre otomatik pilotta uçarak düştüğü belirlendi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde bir süredir aranan F-35 savaş uçağı bulundu. Açıklamayı Amerikan ordusu yaptı.

Uçak Güney Karolayna eyaletinde eğitim uçuşundaydı. Ancak uçuş sırasında arızalandı ve düştü. Pilot acil fırlatma özelliği sayesinde kurtuldu. Ancak bu sefer otomatik pilotta kaldığı belirtilen uçağı arama çalışması başladı. Halktan da yardım istendi.

Yetkililer, bir süre pilotsuz uçan F-35'i aradı. Uçağın enkazına Güney Karolayna eyaletinde Charleston Hava Üssü'nün kuzeydoğusunda ulaşıldı.

Uçağın bulunduğu noktanın hava üssüne 2 saatlik mesafede olduğu belirtildi. Kayıp uçakla aynı eğitim uçuşuna katılan diğer F-35'in de sağlam şekilde üsse döndüğü aktarıldı.

Uçağın, düşman radarlarına takılmayacak şekilde tasarlanması da bulunmasını güçleştirdi.

F-35'in bulunması için halktan yardım istenmesi, hem sosyal medyada alay konusu oldu hem de cumhuriyetçi kongre üyeleri tarafından eleştiriye sebep oldu.

ABD
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