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Reklam Kurulu ceza yağdırdı! Aldatıcı reklam, haksız uygulama...

Reklam Kurulu ceza yağdırdı! Aldatıcı reklam, haksız uygulama...

Reklam Kurulu, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1346 dosya hakkında, durdurma cezasıyla birlikte, toplam 64 milyon 141 bin 381 lira idari para cezası kesti.

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Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurul toplantısında 138 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Yılın 9 ayında ise kurul tarafından toplam 1527 dosya görüşüldü. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1346 dosya hakkında, durdurma cezasıyla birlikte, toplam 64 milyon 141 bin 381 lira idari para cezası, 38 dosya için de erişimin engellenmesi kararı verildi.

Kurul tarafından dosya incelemeleri sonucunda verilen kararların yanı sıra tüketicilere ve elektronik ticaret sektörü başta olmak üzere tüm kesimlere yönelik rehber niteliğinde bir çalışma yapıldı.

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