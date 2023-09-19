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Kütahya'da feci kaza! Motosiklet ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kütahya'da feci kaza! Motosiklet ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya Tavşanlı'da kontrolden çıkan otomobil ve motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Tunçbilek istikametine gitmekte olan A.K. idaresindeki 43 EP 796 plakalı otomobil ile aynı yöne gitmekte olan F.T. yönetimindeki 43 ABU 100 plakalı motosiklet çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü F.T. ile yolcu bulunan B.Ö. yaralandı. Yaralılar çağrılan 112 Acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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