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Durum çok kötü! Büyükçekmece Gölü'nde sular çekildi, 2.Dünya savaşından kalma beton siper çıktı

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Durum çok kötü! Büyükçekmece Gölü'nde sular çekildi, 2.Dünya savaşından kalma beton siper çıktı

Büyükçekmece Gölü'nde doluluk oranı yüzde 4.84'e geriledi. Suların çekilmesiyle 2.Dünya savaşından kalma beton siper ve tünellerden oluşan tarihi Çakmak Hattı'nın bir bölümü gün yüzüne çıktı.

Durum çok kötü! Büyükçekmece Gölü'nde sular çekildi, 2.Dünya savaşından kalma beton siper çıktı

İstanbul'a beklenen yağış gelmedi. Barajlar kuruyor. Her geçen gün doluluk seviyesi düşüyor. Büyükçekmece Gölü'ndeki son durum korkunç...

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Durum çok kötü! Büyükçekmece Gölü'nde sular çekildi, 2.Dünya savaşından kalma beton siper çıktı

 Kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 24.97 olarak ölçüldü. Büyükçekmece Gölü’nde ise su seviyesinde büyük düşüş yaşandı. İSKİ verilerine göre Büyükçekmece Gölü'nde geçtiğimiz yıl Eylül ayında yüzde 58.77 seviyesine ulaşan doluluk oranı, bugün yüzde 4.84'e geriledi.

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Durum çok kötü! Büyükçekmece Gölü'nde sular çekildi, 2.Dünya savaşından kalma beton siper çıktı

Büyükçekmece Gölü'nde yaşanan kuraklık dron ile görüntülendi. Suyun çekildiği bölgede 2. Dünya savaşının çıkacağının anlaşılmasının ardından olası bir Alman saldırısından korunmak için Mareşal Fevzi Çakmak tarafından yaptırılan beton siper ve tünellerden oluşan Çakmak Hattı'nın bir bölümünün gün yüzüne çıktığı görüldü.

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Durum çok kötü! Büyükçekmece Gölü'nde sular çekildi, 2.Dünya savaşından kalma beton siper çıktı
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