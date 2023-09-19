Durum çok kötü! Büyükçekmece Gölü'nde sular çekildi, 2.Dünya savaşından kalma beton siper çıktı

Büyükçekmece Gölü'nde yaşanan kuraklık dron ile görüntülendi. Suyun çekildiği bölgede 2. Dünya savaşının çıkacağının anlaşılmasının ardından olası bir Alman saldırısından korunmak için Mareşal Fevzi Çakmak tarafından yaptırılan beton siper ve tünellerden oluşan Çakmak Hattı'nın bir bölümünün gün yüzüne çıktığı görüldü.