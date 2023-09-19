Durum çok kötü! Büyükçekmece Gölü'nde sular çekildi, 2.Dünya savaşından kalma beton siper çıktı
Büyükçekmece Gölü'nde doluluk oranı yüzde 4.84'e geriledi. Suların çekilmesiyle 2.Dünya savaşından kalma beton siper ve tünellerden oluşan tarihi Çakmak Hattı'nın bir bölümü gün yüzüne çıktı.
İstanbul'a beklenen yağış gelmedi. Barajlar kuruyor. Her geçen gün doluluk seviyesi düşüyor. Büyükçekmece Gölü'ndeki son durum korkunç...
Kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 24.97 olarak ölçüldü. Büyükçekmece Gölü’nde ise su seviyesinde büyük düşüş yaşandı. İSKİ verilerine göre Büyükçekmece Gölü'nde geçtiğimiz yıl Eylül ayında yüzde 58.77 seviyesine ulaşan doluluk oranı, bugün yüzde 4.84'e geriledi.
Büyükçekmece Gölü'nde yaşanan kuraklık dron ile görüntülendi. Suyun çekildiği bölgede 2. Dünya savaşının çıkacağının anlaşılmasının ardından olası bir Alman saldırısından korunmak için Mareşal Fevzi Çakmak tarafından yaptırılan beton siper ve tünellerden oluşan Çakmak Hattı'nın bir bölümünün gün yüzüne çıktığı görüldü.