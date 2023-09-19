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Aydın'da Jandarma'dan makaron operasyonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da Jandarma'dan makaron operasyonu!

Aydın Efeler'de Jandarma ekiplerinin kaçak sigara satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 96 bin 740 makaron ele geçirildi.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara imalatçısı ve satıcısına yönelik koordineli çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde S.Ç. isimli şahsa ait imalathane ve işyerinde yapılan operasyonda yapılan aramada; 61 bin 140 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 35 bin 600 adet boş makaron, 87 kilogram kıyılmış tütün, 287 adet kesilmiş bandrol, 1 adet sigara sarma makinası, 1 adet 150 litre kapasiteli kompresör, 300 adet sahte bandrol ve alım-satım defteri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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