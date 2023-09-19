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AK Partili Hakan Han Özcan'dan bomba iddia! O isim aday olursa Mansur Yavaş korkar çekilir

AK Partili Hakan Han Özcan'dan bomba iddia! O isim aday olursa Mansur Yavaş korkar çekilir

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, tv100 canlı yayında CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

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Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100.com yazarı Hacı Yakışıklı, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ve Posta Gazetesi yazarı Murat Çelik, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu.

Canlı yayına katılan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, çarpıcı iddialarda bulundu.

"İddiamın arkasındayım"

İYİ Parti’de Adnan Beker’in aday olması durumunda Ankara’da Mansur Yavaş’ın aday olmayacağını belirten Özcan, “Hala İddiamın arkasındayım. Beraber çalıştılar, beraber seçim çalışması yaptılar. Birçok şeyi beraber yaptılar. Adnan Bey aday olursa Mansur Bey çekilir, korkar. Bu benim iddiam" diye konuştu.

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