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Sultangazi'de pişkin hırsız market çalışanları tarafından yakalandı! O anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sultangazi'de pişkin hırsız market çalışanları tarafından yakalandı! O anlar kameralara yansıdı

İstanbul Sultangazi'de bir marketten rün çalan hırsız market çalışanları tarafından yakalandı. Yakalanan hırsız hiçbir şey olmamış gibi ürünleri geri verip yoluna devam etti.

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Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 11.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, BİM isimli markete müşteri kılığında giren bir kişi, 5 litrelik sıvı yağı yanındaki poşete koyarak kaçtı.

Durumu fark eden market çalışanları şahsın peşinden koştu. Çalışanlar hırsızı yakalayarak sıvı yağı geri alıp markete döndü. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın personele içinde yağ bulunan poşeti verdiği ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görülüyor.

“Çok rahat tavırları vardı “

Yaşanan olaya tanık olan Mehmet Gölgeci, "Ben burada esnafım. Kapıya çıktım ve aşağıya doğru baktığımda çalışanlar bir kişiyi kovalıyorlardı. Buraya geldiklerinde olay tam olarak burada gerçekleşti.

Poşetin içini açtılar ve 5 litrelik yağ çıktı. Zaten bu vatandaş BİM'e girmiş ve alışveriş yapmış. Gizlice poşetin içine koymuş 5 litrelik yağı çıkmış, arkasından kovalamış ve tartışma da yaşandı. En önemlisi burada şahsın çok rahat tavırları vardı. Ve hiçbir şey olmamış gibi görüntülerde de zaten göründüğü gibi kendisi yoluna devam etti. Olay bu şekilde gerçekleşti'' dedi.

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