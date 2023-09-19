Zamlara YÖK'ten müdahale! Vakıf üniversitelerine ücret düzenlemesi!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) vakıf üniversitelerinin öğrencilerinden gelen yüksek zam şikayetlerine müdahale etti. Vakıf üniversitelerinin ücretlerinde düzenleme yapan YÖK normal eğitim süresinde mezun olayaman öğrencilerden eğitim öğretim ücreti yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına ücret alınabileceğini açıkladı.

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Vakıf yükseköğretim kurumlarında eğitim süresini uzatan öğrencilerden yıllık ücret değil tekrar gerektiren ders ya da dönem başına ücret alınacak. Bu ücret de normal eğitim dönemi ücretinden yüksek olamayacak.

Konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bir üst sınıfa geçen öğrencilerden daha önce alarak başaramadığı ve yeniden alması gereken alt sınıf dersleri için dönem/yıllık ücrete ilave olarak ek bir ücret alınmaması Yükseköğretim Genel Kurul tarafından daha önce karar altına alınmıştı."

"Buna karşılık bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının normal eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden kaldığı ders ücreti yerine yıllık ücret talep ettiğine ilişkin Başkanlığımıza ulaşan şikayetler üzerine Yükseköğretim Genel Kurulunca, öğrencinin dönem tekrarı yapması veya normal öğrenim süresinin aşılması halinde alınacak ücretin yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına ücret ödemesine ve ödenen bu ücretin de her halükarda ilgili dönem alması zorunlu olan ders/kredi başına düşen tutarı aşmamasına karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına bildirilen karara uygun hareket edilip edilmediğinin ilk denetim döneminde gözden geçirileceği vurgulandı.