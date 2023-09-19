Rekabet Kurulu'ndan özel kız yurtlarına soruşturma

Rekabet Kurulu, Giresun'da bulunan dört özel kız öğrenci yurdu ve pansiyonunun anlaşarak fiyat belirlediği iddiasıyla ilgili bir soruşturma başlattı.

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Rekabet Kurulu, Giresun'da bulunan dört özel kız öğrenci yurdu ve pansiyonunun aralarında anlaşarak fiyat belirlediği iddiasıyla ilgili bir soruşturma başlattı. 31 Ağustos'ta gerçekleştirilen toplantıda, Kurul, dört teşebbüs hakkındaki bu iddiayı ele aldı.

İddiaya göre, söz konusu yurt ve pansiyonlar, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı 4. maddesini ihlal ederek fiyatları birlikte belirlemişler.

Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgiler, belgeler ve yapılan tespitlerin ciddi ve yeterli olduğunu değerlendirerek, ihlalin tespiti için soruşturma başlattı.