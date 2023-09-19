BIST 7.729
DOLAR 27,03
EURO 28,89
ALTIN 1.681,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Jandarma'dan büyük uyuşturucu operasyonu! 241 kilogram esrar, 1230 kök Hint keneviri ele geçirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Jandarma'dan büyük uyuşturucu operasyonu! 241 kilogram esrar, 1230 kök Hint keneviri ele geçirildi

Elazığ ve Diyarbakır'da Jandarma ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 241 kilogram esrar ile 1230 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde şüpheliler M.C, M.B. ve R.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Takibe alınan M.C. ve M.B'nin bulunduğu araç, Arıcak ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da ikamet ettiği belirlenen R.Y'nin yakalanması için operasyon başlatan ekipler, şüphelinin ev ve bahçesinde narkotik köpekleri yardımıyla yaptıkları aramada ise 240 kilogram esrar ile 1230 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.C. ve M.B çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, R.Y'nin yakalanmasına çalışılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
79 yaşındaki adam eşcinsel ilişki yaşadığı 65 yaşındaki adamı öldürüp testereyle parçaladı! Mahkemede bakın ne dedi
79 yaşındaki adam eşcinsel ilişki yaşadığı 65 yaşındaki adamı öldürüp testereyle parçaladı! Mahkemede bakın ne dedi
Rekabet Kurulu'ndan özel kız yurtlarına soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan özel kız yurtlarına soruşturma
Eşini bıçakla öldürüp kaçmıştı! Cani koca yakalandı
Eşini bıçakla öldürüp kaçmıştı! Cani koca yakalandı
Aydın'da Jandarma'dan makaron operasyonu!
Aydın'da Jandarma'dan makaron operasyonu!
Fenerbahçe-Nordsjaelland maçını yönetecek isim belli oldu
Fenerbahçe-Nordsjaelland maçını yönetecek isim belli oldu
Zamlara YÖK'ten müdahale! Vakıf üniversitelerine ücret düzenlemesi!
Zamlara YÖK'ten müdahale! Vakıf üniversitelerine ücret düzenlemesi!
MEB, ortak yazılılar için örnek "konu soru dağılım tabloları" yayımladı
MEB, ortak yazılılar için örnek "konu soru dağılım tabloları" yayımladı
AK Partili Hakan Han Özcan'dan bomba iddia! O isim aday olursa Mansur Yavaş korkar çekilir
AK Partili Hakan Han Özcan'dan bomba iddia! O isim aday olursa Mansur Yavaş korkar çekilir
Doğu Perinçek ve Cem Toker birbirine girdi! Hiç ailecek Çin'e yerleşmek isteyen var mı?
Doğu Perinçek ve Cem Toker birbirine girdi! Hiç ailecek Çin'e yerleşmek isteyen var mı?
Pendik'te durdurulan taksideki yolcudan uyuşturucu madde ele geçirildi!
Pendik'te durdurulan taksideki yolcudan uyuşturucu madde ele geçirildi!
Mehmet Şimşek duyurdu: Türkiye'yi yatırım için radara aldılar, 2 ayda 10 milyar doları aştı
Mehmet Şimşek duyurdu: Türkiye'yi yatırım için radara aldılar, 2 ayda 10 milyar doları aştı
Sultangazi'de pişkin hırsız market çalışanları tarafından yakalandı! O anlar kameralara yansıdı
Sultangazi'de pişkin hırsız market çalışanları tarafından yakalandı! O anlar kameralara yansıdı