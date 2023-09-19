BIST 7.775
DOLAR 27,03
EURO 28,95
ALTIN 1.681,98
HABER /  GÜNCEL

Eski eşinin ailesi tarafından kendi evinde darp edildi! Çocuğu görme bahanesiyle evi bastılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eski eşinin ailesi tarafından kendi evinde darp edildi! Çocuğu görme bahanesiyle evi bastılar

İstanbul Ataşehir'de iki yıl önce ayrıldığı eski karısının ve ailesinin çocuk görme bahanesi ile evini bastığı baba çocuğunu almak isteyen eski eşinin ailesi tarafından darp edildi.

Abone ol

Olay, geçtiğimiz hafta Ataşehir’de meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıl önce boşanan bir çiftin çocuğu sırayla anne ve babada kalmaya başladı. Çocuk babasında kaldığı esnada annenin yakınları tarafından alınmak istendi.

Adamın evini basan kadının yakınları, eski kocayı darp etti. Durumu öğrenen şahsın yakınları da sokağı basarak, kaçmaya çalışan saldırganların aracını çarparak durdurdu.

İki ailenin birbirine girdiği sopalı kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı. Olaya karışan taraflar gözaltına alındı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Erbakan’dan ‘Gaziler Günü’ mesajı
Fatih Erbakan’dan ‘Gaziler Günü’ mesajı
Meral Akşener seçim startını verdi, ilk o köyü ziyafet etti: Bundan sonra köyleri gezeceğim
Meral Akşener seçim startını verdi, ilk o köyü ziyafet etti: Bundan sonra köyleri gezeceğim
Kırklareli'nde Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu!
Kırklareli'nde Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu!
Azerbaycan'dan Dağlık Karabağ'a operasyon başlattı! Savunma Bakanlığı duyurdu
Azerbaycan'dan Dağlık Karabağ'a operasyon başlattı! Savunma Bakanlığı duyurdu
Hepsiburada 2023’ün Yaz Alışveriş Trendlerini Açıkladı
Hepsiburada 2023’ün Yaz Alışveriş Trendlerini Açıkladı
Sanayi sitesinde yangın çıktı! Alevler sıçradı ekipler bölgede
Sanayi sitesinde yangın çıktı! Alevler sıçradı ekipler bölgede
Club Brugge-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı
Club Brugge-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı
MEB, örnek konu soru dağılım tablolarını yayımladı
MEB, örnek konu soru dağılım tablolarını yayımladı
Jandarma'dan büyük uyuşturucu operasyonu! 241 kilogram esrar, 1230 kök Hint keneviri ele geçirildi
Jandarma'dan büyük uyuşturucu operasyonu! 241 kilogram esrar, 1230 kök Hint keneviri ele geçirildi
79 yaşındaki adam eşcinsel ilişki yaşadığı 65 yaşındaki adamı öldürüp testereyle parçaladı! Mahkemede bakın ne dedi
79 yaşındaki adam eşcinsel ilişki yaşadığı 65 yaşındaki adamı öldürüp testereyle parçaladı! Mahkemede bakın ne dedi
Rekabet Kurulu'ndan özel kız yurtlarına soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan özel kız yurtlarına soruşturma
Eşini bıçakla öldürüp kaçmıştı! Cani koca yakalandı
Eşini bıçakla öldürüp kaçmıştı! Cani koca yakalandı