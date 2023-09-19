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Azerbaycan'dan Dağlık Karabağ'a operasyon başlattı! Savunma Bakanlığı duyurdu

Azerbaycan'dan Dağlık Karabağ'a operasyon başlattı! Savunma Bakanlığı duyurdu

AZERBAYCAN, son dakika açıklamasıyla, Karabağ'da 4 polisin şehit olduğu saldırının ardından Ermeni işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'a 'anti-terör' operasyonu başlattığını duyurdu...

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Dağlık Karabağ'dan gelen acı haberlerin ardından Azerbaycan düğmeye bastı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. 

Yapılan açıklamada operasyonun hedefinin Ermenistan güçlerinin topraklardan çekilmesi olduğu belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor" denildi.

Gece yarısı saldırısında 4 polis şehit oldu

Azerbaycan Karayolları Devlet Dairesi, bugün yerel saatle 03.45 sıralarında Ahmedbeyli-Füzuli-Şuşa karayolunda çalışma yürüten karayolları devlet dairesine ait bir aracın geçişi sırasında tanksavar mayının infilak etmesi sonucu 2 kurum çalışanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu olayın ardından olay yerine giden polis aracının geçişi sırasında mayın patladı. Patlama sonucu 4 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

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