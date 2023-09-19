Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne söyledi: Toplantıya gelme

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, seçimlerin ardından “değişim” talebinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP tarafından ilçe başkanları toplantısına alınmadığı iddiasında bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile değişim çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim net bir şekilde görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun iki gün önce İstanbul'da ilçe başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıya İmamoğlu'nu davet etmediği ortaya çıktı.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki üç ziyaretine katılmaması dikkati çekmişti. İmamoğlu, gazetecilerin konuya ilişkin sorusuna, “Bu sorunun muhatabı ben değilim” diye yanıt vermişti.

Saymaz’ın aktardığına göre, İmamoğlu, geçen cuma hem CHP Genel Merkezi hem de İl Başkanlığı tarafından Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programına çağrıldı. İmamoğlu, genel merkeze gönderdiği yanıtta, 17 Eylül Pazar günü Adnan Menderes ve arkadaşlarının anmasına ve saat 15.00'teki ilçe başkanlarıyla yapılan toplantıya katılacağını bildirdi. İmamoğlu'nun özel kalemine cuma gecesi saat 23.45 dolaylarında genel merkezden mesaj gönderildi. Mesajda, “İlçe başkanlarıyla kapalı toplantı yapılacak. Başkan programını bölmesin” denildi.

Saymaz, İmamoğlu’nun geçen pazar günü Menderes ve arkadaşlarının anıt mezarına yürürken Kılıçdaroğlu'na, “Toplantıya gelirim diye söylemiştim ama herhalde kapalı bir toplantı olacakmış. İlçe başkanları olacakmış” dediğini, CHP liderinin de bunu onayladığını belirtti.

"Bu bir örgüt toplantısı"

Saymaz, İmamoğlu’nun alınmadığı toplantıda ilçe başkanlarının Kılıçdaroğlu'na, “Belediye başkanımızın burada olması gerekirdi” dediğini; CHP liderinin de, “Bu bir örgüt toplantısı. İmamoğlu'nu belediye başkanlarıyla yapacağım toplantıya çağırırım” karşılığını verdiğini kaydetti.

Görüntülere yansıdı

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, 17 Eylül'de eski Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edilişinin 62. yıl dönümünde Topkapı'da bulunan Anıt Mezar’a giderek çelenk bıraktı.

Burada yaşanan diyalogda, İmamoğlu'nun da ilçe başkanları toplantısında katılmayı istediği, ancak Kılıçdaroğlu'nun davet etmediği görüldü.

Videoya yansıyan görüntülerde, İmamoğlu'nun, "13.00’daki toplantıya ben de gelirim diye söylemiştim ama herhalde kapalı bir toplantı olacakmış, ilçe başkanları..." sözlerine Kılıçdaroğlu'nun, “evet” yanıtını verdiği duyuluyor. Bunun üzerine İmamoğlu ise, “Tamam öyleymiş” diyor.