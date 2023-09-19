Maltepe'de 2 kişinin öldüğü yol verme kavgasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı!

İstanbul Maltepe'de 2 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı yol verme kavgasına ilişkin 2 kişi tutuklandı.

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Zümrütevler Mahallesi'nde 15 Eylül'de meydana gelen kavgayla ilgili gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüphelilerden 6'sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, nöbetçi hakimliğe sevk edilen 18 şüpheliden Metin Ç. ile Zeki Ç. tutuklandı.

Olay:

Zümrütevler Mahallesi'nde 15 Eylül'de bir restoranda motosikletli kurye olarak çalışan Ferdi Ç, başka bir kurye ile "yol verme" nedeniyle tartışmıştı. Ferdi Ç. ile ağabeyi Nazım Ç. söz konusu kuryeyi darbetmişti.

Daha sonra darbedilen kuryenin yakınlarının Nazım Ç'ye ait restorana gelerek olaya dahil olmasıyla büyüyen kavgada, Önder G. (51), hayatını kaybetmiş, Mehmet G. (42), Savaş G. (42), Kadir G. (23) ve Nurgül G. yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen çalışmada, kavgaya karıştıkları belirlenen 5'i kadın 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.