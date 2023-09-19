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Site bahçesinde kandırdıkları 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdılar!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Site bahçesinde kandırdıkları 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdılar!

Mersin Mezitli'de bir site görevlisinin 12 yaşındaki kızı sitenin bahçesinde sabah saatlerinde 2 kişi tarafından kaçırıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, 16 Eylül tarihinde merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Site görevlisi Sabri T., sabah kalktığında kızı İsnur T.'nin (12) yatağında olmadığını fark etti. Tüm aramalarına rağmen kızını bulamayan Sabri T., sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Sabri T., kızının sabah saat 05.00 sıralarında siteye gelen 2 kişi ile site bahçesinde bir süre konuştuktan sonra götürüldüğünü gördü. Bunun üzerine durumu polise bildiren baba, kızını kaçıranlardan şikayetçi oldu. Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, cumartesi sabah saatlerinde meydana gelen olay sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sitenin giriş kapısına gelen 2 kişinin şifreli kapıyı açarak içeriye girdikleri anlar yer aldı. Görüntülerde şahısların site bahçesinde bir süre bekledikten sonra yanlarında ortaokul son sınıf öğrencisi İsnur T. ile ayrıldığı görüldü.

Sosyal medya iddiası

Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken, aile kızlarının sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerce kaçırılmış olabileceğini ileri sürdü. Kızlarının sosyal medya hesaplarını incelediklerinde tanımadığı kişilerle görüştüğü bilgisine ulaştıklarını kaydeden aile, bu bilgileri polisle paylaştıklarını ifade ettiler.

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