BIST 7.780
DOLAR 27,03
EURO 28,95
ALTIN 1.682,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zanlı olarak aranan kadın polise yakalanmamak için 7 metre yükseklikten atladı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zanlı olarak aranan kadın polise yakalanmamak için 7 metre yükseklikten atladı!

Afyonkarahisar'da karıştığı bir suç nedeni ile polis ekipleri tarafından aranan zanlı kadın devriye gezen polislere yakalandı. Polis ekiplerini tehdit eden kadın tutuklanmamak için 7 metre yükseklikten atladı.

Abone ol

Olay, Dairecep mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta devriye gezen polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kadını durdurarak kimlik sorgulaması yapmak istedi. Bunu gören kadın polisten kaçarak iki katlı bir eve girdi.

Ardından evin balkonuna çıkan kadın, çevresine tehditler savurarak polislerin olay yerinden uzaklaşmasını, aksi taktirde aşağı atlayacağını söyledi. Polisler ise kadını ikna ederek çıktığı yerden indirmek için müzakere başlattı. Ancak kadın ikna talebine olumsuz karşılık verdi.

Yaklaşık 20 dakika süren ikna çabası sonuçsuz kalınca kadın yaklaşık 7 metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı. Yaralanan kadın, olay yerinde bekletilen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansa alınarak tedavi altına alınmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ederken, polise yakalanmak yerine intihara teşebbüsü tercih eden kadının 29 yaşındaki S.K. olduğu tespit edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Durum çok fena! İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına düştü
Durum çok fena! İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına düştü
Site bahçesinde kandırdıkları 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdılar!
Site bahçesinde kandırdıkları 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdılar!
Vladimir Zelenskiy Beyaz Saray'ı ziyaret edecek
Vladimir Zelenskiy Beyaz Saray'ı ziyaret edecek
Dev vinç devrildi 24 yaşındaki operatör hayatını kaybetti! Ölümün perde arkası bambaşka çıktı
Dev vinç devrildi 24 yaşındaki operatör hayatını kaybetti! Ölümün perde arkası bambaşka çıktı
Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne söyledi: Toplantıya gelme
Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne söyledi: Toplantıya gelme
Erzurum'da acı kaza! Dereye düşen araçta 2 kişi öldü
Erzurum'da acı kaza! Dereye düşen araçta 2 kişi öldü
Maltepe'de 2 kişinin öldüğü yol verme kavgasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı!
Maltepe'de 2 kişinin öldüğü yol verme kavgasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı!
AB'den tahıl koridoru acıklaması: Anlaşma ihtimali görmüyoruz
AB'den tahıl koridoru acıklaması: Anlaşma ihtimali görmüyoruz
Eski eşinin ailesi tarafından kendi evinde darp edildi! Çocuğu görme bahanesiyle evi bastılar
Eski eşinin ailesi tarafından kendi evinde darp edildi! Çocuğu görme bahanesiyle evi bastılar
Fatih Erbakan’dan ‘Gaziler Günü’ mesajı
Fatih Erbakan’dan ‘Gaziler Günü’ mesajı
Meral Akşener seçim startını verdi, ilk o köyü ziyafet etti: Bundan sonra köyleri gezeceğim
Meral Akşener seçim startını verdi, ilk o köyü ziyafet etti: Bundan sonra köyleri gezeceğim
Kırklareli'nde Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu!
Kırklareli'nde Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu!