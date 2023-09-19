Zanlı olarak aranan kadın polise yakalanmamak için 7 metre yükseklikten atladı!

Afyonkarahisar'da karıştığı bir suç nedeni ile polis ekipleri tarafından aranan zanlı kadın devriye gezen polislere yakalandı. Polis ekiplerini tehdit eden kadın tutuklanmamak için 7 metre yükseklikten atladı.

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Olay, Dairecep mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta devriye gezen polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kadını durdurarak kimlik sorgulaması yapmak istedi. Bunu gören kadın polisten kaçarak iki katlı bir eve girdi.

Ardından evin balkonuna çıkan kadın, çevresine tehditler savurarak polislerin olay yerinden uzaklaşmasını, aksi taktirde aşağı atlayacağını söyledi. Polisler ise kadını ikna ederek çıktığı yerden indirmek için müzakere başlattı. Ancak kadın ikna talebine olumsuz karşılık verdi.

Yaklaşık 20 dakika süren ikna çabası sonuçsuz kalınca kadın yaklaşık 7 metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı. Yaralanan kadın, olay yerinde bekletilen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansa alınarak tedavi altına alınmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ederken, polise yakalanmak yerine intihara teşebbüsü tercih eden kadının 29 yaşındaki S.K. olduğu tespit edildi.