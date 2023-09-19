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Düşen helikopterin enkazı kıyıya çıkartıldı! Ankara'ya götürülecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Düşen helikopterin enkazı kıyıya çıkartıldı! Ankara'ya götürülecek

İzmir'in Menderes ilçesinde yangına müdahale ederken su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşen helikopterin enkazı kıyıya çıkartıldı. Vince yüklenme çalışmaları süren helikopterin Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

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Geçtiğimiz cumartesi günü Keler Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale ederken su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde mürettebattan 4 kişi kaybolmuştu.

Olayın ardından Kırgızistan uyruklu İsabekov Erkinbek, kendi imkanları ile kıyıya çıkarak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Dün gerçekleştirilen çalışmalarda da mürettebattan İanshanlo Lamzar ve Oleg Agaev'in cansız bedenleri enkazdan çıkartıldı. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, helikopter mürettebatından aranan son kişi olan Türkiye vatandaşı Mehmet Akif Tutuk'un cansız bedeninin enkazdan çıkartıldığı belirtildi.

Helikopter enkazı barajdan çıkartıldı

Öte yandan helikopterin enkazı barajdan çıkartılarak vince yüklendi. Helikopter enkazının Ankara'nın Polatlı ilçesine götürüleceği öğrenildi.

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