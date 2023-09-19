FETÖ destekçisi Michael Rubin'den Batı'ya skandal çağrı: Türkiye'yi karantinaya alın

Eski Pentagon yetkilisi Michale Rubin, Batı'ya skandal bir çağrı yaptı. FETÖ destekçisi Rubin, "Belki bir gün Türkiye'nin yönü değişecek ve küresel ekonomi ve enerji altyapısına daha iyi entegre olabilecektir. Ama o gün gelene kadar Batı için en iyi strateji Türkiye'yi karantinaya almaktır" dedi.

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15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'ye açık destekte bulunan eski Pentagon çalışanı yazar Michael Rubin, yeni bir provokasyona imza attı.

FETÖ destekçisi Rubin, Washington Examiner'da yayınlanan yazısında Türkiye'nin Batı için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı

Türkiye'nin dış politika hamleleri için 'çıkar sağlamak' benzetmesinde bulunan Rubin, "İsrail'in Türkiye'yi, Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını aşma stratejisinin temel taşı haline getirmeyi önermesinden sadece birkaç hafta sonra Türkiye ve Rusya, Türkiye'de bir gaz ihracat merkezi inşası konusunda görüşme konusunda anlaştılar. Türkiye, Ukrayna krizi boyunca olduğu gibi her iki taraftan da çıkar elde etmeye çalıştı" dedi.

"Türkiye birliği geliştirmek yerine engelliyor" ifadesini kullanan Rubin, G20 Zirvesi'nde üzerinde mutabakata varılan Hindistan-Orta Doğu ticaret koridoru planına ilişkin şunları söyledi:

"Plana göre, dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne mal gönderecek. Trenler daha sonra kargoyu Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden İsrail'e taşıyacak. Hayfa Limanı'nda mallar Yunanistan'a yolculuk yapacak kargo gemilerine yüklenecek. Süreç karmaşık gibi görünse de aslında zamandan ve paradan tasarruf sağlıyor ve Hürmüz Boğazı, Bab-el-Mendeb ve Süveyş Kanalı gibi stratejik geçiş noktalarını atlıyor"

"Batı için en iyi strateji Türkiye'yi karantinaya almaktır"

Batılı ülkelere "Türkiye'ye güvenmeyin" çağrısında bulunan Rubin, "Belki bir gün Türkiye'nin yönü değişecek ve küresel ekonomi ve enerji altyapısına daha iyi entegre olabilecektir. Ama o gün gelene kadar Batı için en iyi strateji Türkiye'yi karantinaya almaktır" dedi.

Rubin kimdir?

Amerikan Girişimcilik Enstitüsünün (AEI) uzmanlarından Michael Rubin. Terör örgütü FETÖ ile son yıllardaki yakınlığıyla dikkati çeken Rubin, 15 Temmuz darbe girişimini öven, Türkiye ile ilgili tartışmalı söylemleri ve yazılarıyla gündeme gelen, yeni muhafazakar (neo-con) ve İsrail yanlısı kimliğiyle tanınan bir isim.