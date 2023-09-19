Kemal Kılıçdaroğlu Melisa Metin'i kutladı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, temizlik görevlisi olarak çalıştığı hastanenin tıp fakültesini kazanan öğrenciyi kutladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temizlik personeli olarak çalıştığı hastanenin tıp fakültesini kazanan Melisa Metin'i tebrik etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde temizlik görevlisi olarak çalışırken, Malatya'daki üniversitenin tıp fakültesini kazanan Melisa Metin'i telefonla arayarak, başarısından dolayı tebrik ettiği belirtildi.