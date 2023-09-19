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Hem çarptı hem bıçakla kovaladı! Bursa'da trafik kavgası bıçaklı kavgaya döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hem çarptı hem bıçakla kovaladı! Bursa'da trafik kavgası bıçaklı kavgaya döndü

Bursa İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil önünde seyir eden otomobile çarptı. Meydana gelen kazada sinirlenen sürücü aracına çarpan otomonbili tekmeledi. Kavga bıçaklı kavgaya dönüştü.

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Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatih Mazlum (35), aracıyla önünde seyreden Abdulhalim S. (20) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazanın ardından sinirlenen Abdulhalim S., kendisine çarpan sürücünün aracının kapısını tekmeledi. Bu duruma sinirlenen Fatih M. ise elindeki bıçakla Abdulhalim S.'yi kovalamaya başladı.

Kovalamaca sırasında Abdulhalim S. kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Elinde bıçakla tehlike saçan Fatih M., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan kavga ve kovalamaca ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

İfadesinde "Bir anlık sinirle yaptım" dediği öğrenilen sürücü Fatih M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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