iPhone 15'in servis ücretine bakın! Ön cam fiyatı dudak uçuklattı

Apple'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni modeli iPhone 15'in servis ücretleri belli oldu. Teknoloji devi iPhone 15 Pro Max'in ön cam değişimi için 14 bin 592 TL'lik bir fiyat belirledi. İşte ayrıntılar...

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Apple, yeni iPhone modellerinin cam değişim ücretlerini paylaştı. NTV'de yer alan habere göre iPhone 15'in yalnızca ön cam değişim fiyatı 10 bin 168 TL olarak belirlendi.

İphone 15 plus

iPhone 15 Plus'ın yalnızca ön cam değişim fiyatı 11 bin 907 TL olarak belirlendi. iPhone 15 Pro'nun yalnızca ön cam değişim fiyatı 11 bin 907 TL olarak belirlendi.

İphone 15 pro max

iPhone 15 Pro Max'in ise yalnızca ön cam değişim fiyatı 14 bin 592 TL olarak belirlendi.

iPhone 15 modellerinin ön siparişleri 22 Eylül'de başlıyor. Satış tarihi ise 29 Eylül olarak duyuruldu.

iPhone 15 Türkiye başlangıç fiyatı: 49.999 TL

iPhone 15 Plus: 56.999 TL

iPhone 15 Pro: 64.999 TL

iPhone 15 Pro Max: 76.999 TL