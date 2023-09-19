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BBP lideri Destici'den Azerbaycan'ın Karabağ operasyonuna destek

BBP lideri Destici'den Azerbaycan'ın Karabağ operasyonuna destek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunu desteklediğini ve Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirdi.

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Destici, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde anayasal yapıyı yeniden tesisi amacıyla başlattığı operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Azerbaycan'ı sonuna kadar desteklediğini belirten Destici, "Ermenilerin, Karabağ'ın anayasal statüsünü değiştirmeye yönelik girişimleri ile sivil ve askeri unsurlara yönelik gerçekleştirdikleri terör eylemleri üzerine, Azerbaycan Devleti'nin, Karabağ'ın belli bölgelerinde başlattığı yerel nitelikte terörle mücadele faaliyetlerini sonuna kadar destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğuna işaret eden Destici, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Türkiye ve Türk milleti her daim tüm gücüyle soydaş ve kardeş Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

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