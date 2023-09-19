BIST 7.686
DOLAR 27,03
EURO 28,91
ALTIN 1.681,40
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Acı haberi alıp olay yerine koştular! Antalya'da yaşandı

Acı haberi alıp olay yerine koştular! Antalya'da yaşandı

 ANTALYA'nın Döşemaltı ilçesinde bir kadın eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Acı olayı haber alarak gelen kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Abone ol

İki katlı evde ikamet eden İbrahim (48) ve Nadire Güzelçolak (42) çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Güzelçolak, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş açtı. Güzelçolak'ın daha sonra Döşemealtı Polis Merkezi'ne giderek eşini öldürdüğünü söylemesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Nadire Güzelçolak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayı haber alarak gelen kadının yakınları gözyaşı döktü.

Gözaltına alınan İbrahim Güzelçolak'ın polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 39 rakamını duyduk inanamadık
Özgür Özel isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 39 rakamını duyduk inanamadık
Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar! MHP’de kurultay tarihi belli oldu
Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar! MHP’de kurultay tarihi belli oldu
AK Parti'de kongre ve yerel seçim hazırlığı başladı
AK Parti'de kongre ve yerel seçim hazırlığı başladı
Malatya'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda captagon uyuşturucu hap ile metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Malatya'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda captagon uyuşturucu hap ile metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yaşar Güler'den Azerbaycan'a 'Yanınızdayız' mesajı
Yaşar Güler'den Azerbaycan'a 'Yanınızdayız' mesajı
Kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü can verdi!
Kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü can verdi!
iPhone 15'in servis ücretine bakın! Ön cam fiyatı dudak uçuklattı
iPhone 15'in servis ücretine bakın! Ön cam fiyatı dudak uçuklattı
Ukrayna tahılı AB'li çiftçilerin kabusu oldu 3 ülkeden peş peşe tedbirler geldi
Ukrayna tahılı AB'li çiftçilerin kabusu oldu 3 ülkeden peş peşe tedbirler geldi
Konya'da bir kadın tartıştığı kocasını uyurken boğazından bıçakladı
Konya'da bir kadın tartıştığı kocasını uyurken boğazından bıçakladı
Arda Güler'in antremanlara çıkacağı tarih belli oldu Ancelotti açıkladı
Arda Güler'in antremanlara çıkacağı tarih belli oldu Ancelotti açıkladı
BBP lideri Destici'den Azerbaycan'ın Karabağ operasyonuna destek
BBP lideri Destici'den Azerbaycan'ın Karabağ operasyonuna destek
Hem çarptı hem bıçakla kovaladı! Bursa'da trafik kavgası bıçaklı kavgaya döndü
Hem çarptı hem bıçakla kovaladı! Bursa'da trafik kavgası bıçaklı kavgaya döndü