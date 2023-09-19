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AK Parti'de kongre ve yerel seçim hazırlığı başladı

AK Parti'de kongre ve yerel seçim hazırlığı başladı

AK Parti'de yerel seçim çalışmaları sürüyor. MHP ile iş birliği devam edecek. Adayların belirlenmesi ve hangi şehirde ittifak yapılacağının netleştirilmesi için iki parti arasında bir komisyon kurulacak. Komisyondan çıkan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulacak.

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AK Parti'de kongre ve yerel seçim çalışmaları sürüyor. AK Parti ve MHP iş birliği yerel seçimde de sürecek. İki parti arasında bir komisyon kurulacak.NTV'nin edindiği bilgilere göre; komisyonda hangi şehirde ittifak yapılacağı ve muhtemel adaylar netleştirilecek ve liderlere sunulacak.

AK Partili yetkililere göre ittifak yaparak tek adayda uzlaşılacak kentler iki partinin oylarının birbirine çok yakın olduğu kentler olacak.

Böylece oyların bölünmesi ve diğer adayının kazanmasına engel olunacak.

AK Parti'nin seçim stratejisi de netleşti. Gelecek 5 yıla dair vizyon projeleer ortaya koyulacak.

AK Parti ile CHP belediyeciliği kıyaslanacak. Seçim vaatlerini gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri irdelenecek ve anlatılacak. Parti yöneticileri ve bakanların katıldığı şehir buluşmaları da sürecek.AK Parti yönetimi ve bakanlar bugüne kadar 60 ili ziyaret etti, seçmenin nabzını yokladı.

AK Parti'de Olağanüstü Kongre 7 Ekim'de gerçekleştirilecek. Kongrede parti yönetiminde kapsamlı değişiklik beklentisi var. Ayrıca yönetimde gençleşme ve kadın temsilinde artış öngörülüyor. Kaynaklar yeni dönemde parti yönetiminde milletvekili ağırlığının azalabileceğini dillendiriyor.

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