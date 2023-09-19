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Yemek yapmak için yaktıkları ateş faciaya neden oldu! Yanan ev küle döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yemek yapmak için yaktıkları ateş faciaya neden oldu! Yanan ev küle döndü

Burdur'da bahçede yemek yapmak için yakılan ateş saman balyalarını ve evi küle çevirdi.

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Yangın, saat 11.45 sıralarında Bağlar Mahallesi Yeni Havaalanı Caddesi üzerindeki müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sadık Yıldırım'a ait evin bahçesinde yemek yapmak için yakılan ateşin otlara sıçraması ile yangın çıktı.

Alevler önce saman balyalarına, daha sonra da eve sıçradı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis çevre emniyeti alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 63 saman balyası ve ev tamamen yandı. Yıkılma tehlikesi olan ev, iş makinesi tarafından yıkıldı.

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