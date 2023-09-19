AB'den Azerbaycan'a Karabağ'daki operasyonu durdurma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Karabağ'daki askeri gerilimi kınadığını vurgulayarak, "Azerbaycan'ın mevcut askeri faaliyetlerini durdurması yönünde çağrıda bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonuna yönelik AB'den açıklama geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği, temas hattında ve Karabağ'ın diğer yerlerinde yaşanan askeri gerilimi kınıyor. Düşmanlıkların derhal durdurulması ve Azerbaycan'ın mevcut askeri faaliyetlerini durdurması yönünde çağrıda bulunuyoruz. Bakü ve Karabağ Ermenileri arasında diyaloğa acilen dönülmesi gerekiyor. Bu askeri gerilim, bölgedeki halkın göçünü zorlamak için bir bahane olarak kullanılmamalıdır. Barış ve normalleşme görüşmelerine elverişli bir ortam sağlamak için şiddetin durması gerekiyor. Müzakere edilen sonuçlara yönelik çalışmak için tüm tarafların gerçek taahhüdü gereklidir" ifadelerini kullandı.

Borrell, AB'nin diyaloğun kolaylaştırılması konusunda çaba göstermeye devam ettiğini vurguladı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de Azerbaycan'a operasyonu "derhal" durdurma çağrısında bulundu. Michel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dağlık Karabağ'dan kötü haberler geliyor. Bakü ve Karabağ Ermenileri arasında gerçek bir diyaloğun tesis edilebilmesi için Azerbaycan'ın askeri faaliyetleri derhal durdurulmalıdır" dedi.