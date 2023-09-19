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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 88 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 88 gözaltı

Bursa'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik şekilde düzenlediği şafak operasyonuyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada 88 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

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Bursa Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 140 şüpheliye yönelik olarak 19.eylül 2023 tarihinde operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında 88 şüpheli yakalandı, 43 şüpheli cezaevine gönderildi.

Yakalanan şüphelilerin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde adli işlemleri ve 9 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda; çeşitli uyuşturucu maddeler, 6 adet tabanca, 293 adet fişek, 2 adet tüfek, 4 adet kartuş, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

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