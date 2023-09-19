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Fransa'da sağlık sistemindeki açığı göstermek için Macron'u seçen doktora ceza kesildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fransa'da sağlık sistemindeki açığı göstermek için Macron'u seçen doktora ceza kesildi

Fransa'da, hastaların kişisel bilgilerine rahatça ulaşılabildiğini göstermek için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşı sertifikasını sosyal medyada paylaşan pratisyen hekim Michael Rochoy'a 15 gün meslekten uzaklaştırma cezası verildi.

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Sağlık konuları hakkında yayım yapan Fransız Egora sitesinin haberine göre, Hauts-de-France bölgesindeki Hekimler Birliği, ülkenin kuzey kenti Outreau'da pratisyen hekim olan Rochoy'a, 2021'de Macron'un aşı sertifikasını araştırdığı ve sosyal medyada paylaştığı için 15 gün meslekten uzaklaştırma cezası uyguladı.

Karar gereği Rochoy, 1-16 Kasım tarihlerinde mesleğini icra edemeyecek ve bu sürede planlanan 42 hastanın sağlık randevusunu iptal etmek zorunda kalacak.

Cezanın gerekçesinde Rochoy'ın "etik yükümlülükleri ihlal ettiği" ifadesine yer verildi.

Rochoy, 2021'de Macron aşı sertifikasını araştırmış ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının sadece isim, soy ismi ve doğum tarihi bilgileriyle herhangi bir hastanın sağlık bilgilerine kolayca ulaşabildiğini anlatmış, buna kanıt olarak Macron'un aşı dosyasından çektiği kareleri paylaşmıştı.

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