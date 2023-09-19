Biden BM Genel Kurulu'nda konuştu: Barışın önündeki tek engel Rusya

ABD Başkanı Biden BM'de konuşma yaptı. Biden BM'de yaptığı konuşmada Ukrayna savaşında barışın önündeki tek engelin Rusya olduğunu söyledi.

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BM'de konuşan ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya ağır sözler: Savaşı onlar başlattı, bitmesini de istemiyorlar. BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Rusya'yı hedef alan ABD Başkanı Joe Biden, "Barışın önündeki tek engel Rusya. Savaşı Rusya başlattı bitmesini de istemiyorlar. ABD ise bu savaşın sona ermesini istiyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden BM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

İşte Biden'ın konuşmasından öne çıkan satırbaşları

İlerleyişimize engel olan bir çıkmaz var güvenlik konseyinde. BM dünya çapında çatışmaları engellemeli. İklim krizi gibi hepimizi ilgilendiren sorunlara karşı mücadele için çalışıyoruz.

Afrika'nın G20'ye katılması

Bu ay G20'yi güçlendirdik Afrika'yı aramıza kattık. Yeni ortaklıklar kurmalıyız. Elimizdeki fırsatları araç olarak kullanmalıyız.

Afrika'daki ülkelere stratejik yatırımlar yapıyoruz.

Teknoloji bizi değil biz teknolojiyi yönetelim yapay zekanın gücünü iyiye kullanmak zorundayız. Bunu düzgün yapmak için hep birlikte çalışmalıyız.

ABD dünyanın her yerinde ortak sorunlara yeni yaklaşımlar getiriyor. Göçmenlerin haklarının korunması için adımlar attık. Bu konuda elle tutulur önlemler sağladık.

İklim kriziyle mücadele

Dün iki diplomatik görüşme neticesinde yeni bir ortaklık süreci başlattı Atlantik İşbirliği için. Neredeyse 100 ülkeyi bir araya getirdik. Çin ile kopmak değil rekabet istiyoruz.

Biz Çin'den kopma taraftarı değiliz. Ekonomik sahayı dengeleyeceğiz. Çin ile ortak konular içinde yan yana çalışma konusunda kararlıyız. İklim krizini yavaşlatmak zorundayız. ABD ve Çin'de bunun sonuçlarını gördük yangınları selleri görüyoruz...

Barışın önündeki tek engel Rusya

İran'ın istikrarı bozan eylemleri üzerine ortaklarımızla çalışıyoruz.

Burada bir kez daha savaşın gölgesinde toplandık. ABD Rusya Ukrayna savaşının bitmesini istiyor. Diplomatik adil ve kalıcı barış için çalışıyoruz. Bu savaştan sadece Rusya'dır. Barışı engelleyen tek ülke Rusya'dır. Eğer Rusya'ya taviz verirsek "biz güvendeyiz" dersek başka ülkelerinde güvenliği tehlikeye girebilir.