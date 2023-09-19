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Çorum'da 2 aylık bebeğin kahreden ölümü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çorum'da 2 aylık bebeğin kahreden ölümü

ÇORUM'da evin balkonundan düşen 2 aylık bebek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Erdoğan ailesinin 2 aylık kızları Buğlem, balkondan düşerek ağır yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı bebek sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buğlem bebek doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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