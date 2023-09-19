Rusya'dan, Azerbaycan ve Ermenistan'a üçlü anlaşmalara uyma çağrısı

Dmitriy Peskov, Karabağ ile ilgili daha önce Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan üçlü anlaşmalara uyulması gerektiğini belirterek, "Herkesi bu belgelerin hükümlerine, yeni gerçekleri de dikkate alarak uymaya çağırıyoruz." dedi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da, Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek üzere başlattığı antiterör operasyonuyla ilgili olarak gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"Şuan elimizde sivillerin hayatını tehdit eden bir durum yok"

Azerbaycan ordusunun Karabağ’da başlattığı terörle mücadele operasyonunun ardından bölgede görev yapan Rus Barış Gücü Birlikleri’nin durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve birliklerin zor koşullara rağmen görevlerini sürdürdüğünü belirten Peskov, "Taraflar birliklerimizle temas halindeler. Genelde de bu temaslar askeri birimler üzerinden oluyor. Şuan elimizde sivillerin hayatlarını tehdit eden bir durum olduğuna dair bir bilgi yok. Barış güçleri görevlerini yerine getiriyor ancak durum oldukça zor." diye konuştu.

Karabağ'daki durumdan ötürü endişe duyduklarını aktaran Peskov, "Gerilimin keskin bir şekilde artmasından ve askeri harekatın başlamasından endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı

Ermeni tarafına 1991 hatırlatması

Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Rusya ile birlikte imzalanan üçlü anlaşmalara uymaları gerektiğini belirten Peskov, "Tek esaslı dayanak, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan üçlü belgelerdir. Herkesi bu belgelerin hükümlerine, gerçekleri de dikkate alarak uymaya çağırıyoruz. Ermeni tarafının Azerbaycan'ın 1991 itibarıyla topraklarını tanıdığı gerçeğini kastediyoruz." dedi.

"Ordumuz ancak fikir sunabilir"

Operasyonun ardından Karabağ’da görev yapan Rus Barış Gücü birlikleri sayısının arttırılıp arttırılmayacağı sorusuna da yanıt veren Peskov, "Barış güçlerimizin sayısının arttırılmasına gelince, bu karar daha önce ordumuz tarafından belirlenmiştir ve tüm ülkelerin mutabakata tabidir. Bu artışın belirlenmesi için ancak ordumuz fikir sunabilir." ifadelerini kullanarak, barış gücü birlikleri sayısının taraf ülkelerin onayıyla arttırılabileceğini vurguladı.

Rusya tarafları müzakere masasına döndürmek için çalışıyor

Karabağ’daki krizin çözümünde Moskova’nın üstüne vazife edindiği görevin tarafları müzakere masasına oturtmak olduğunu söyleyen Peskov, "Asıl görev hem Erivan’ı hem de Bakü’yü ağır yöntemlerden vazgeçirerek müzakere masasına oturtmaktır." dedi.

"Sivil halkın güvenliğinin sağlanması için gerekli olan her şey yapılıyor"

Azerbaycan’ı operasyonları sırasında sivillere karşı dikkatli olmaya çağıran Peskov, "Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin gerçekleştirdiği askeri operasyon karşısında bizim için ilk şey Karabağ’daki sivil halkın güvenliğinin sağlanmasıdır. Bunun için gerekli olan her şey yapılıyor." dedi.

Peskov, bölgedeki durumun diplomatik çözümü için Bakü ve Erivan'la temasları sürdürdüklerini kaydetti.