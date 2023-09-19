Fransa'dan AB ve ABD'ye skandal Azerbaycan çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonunu 'Kabul edilemez' diye tarif ederek AB ve ABD'ye 'Güçlü bir cevap vermeliyiz" çağrısı yaptı.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmasına ilk tepki Fransa'dan geldi.

Azerbaycan'a karşı Abd ve Ab'ye çağrı yaptı

Fransa Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonuna dair yapılan açıklamada, "Fransa, bu kabul edilemez saldırıya bölgenin güvenliğine yönelik oluşturduğu risklerle orantılı olarak güçlü bir yanıt verilmesi için Avrupalı ve ABD’li ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyor” ifadeleri kullanıldı. BM Güvenlik Konseyi de acil toplantıya çağırıldı.

"Azerbaycan saldırıları derhal sonlandırmalı"

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Karabağ’da başlattığı terörle mücadele operasyonuna dair açıklama yaptı. Açıklamada Azerbaycan'ı saldırılarını, “Fransa, derhal durdurmaya ve uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyor. Fransa, bu kabul edilemez saldırıya bölgenin güvenliğine yönelik oluşturduğu risklerle orantılı olarak güçlü bir yanıt verilmesi amacıyla Avrupalı ve ABD’li ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyor” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne konuyu görüşmek üzere acil toplama çağrısında bulunuldu.