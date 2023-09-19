Fahrettin Koca: Eris varyantı, halkımız için gündem olmaya değer değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de görülen koronavirüsün Eris varyantı için endeşilenmeye gerek olmadığını kronik hastaların ve yaşlıların her zamanki gibi dikkat etmelerinin yeterli olduğunu söyledi.

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Türkiye'de Eris varyantı ilk olarak 2023'ün Eylül ayında tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Türkiye'de 9 kişinin Eris varyantı ile enfekte olduğunu belirtmişti. Koca, varyantın hasta etme gücünün düşük olduğunu ve endişe konusu olmadığını söylemişti.

"Bunda endişe edilecek bir şey yok"

Bakan Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Koronavirüs, ta salgının başından beri sürekli mutasyona uğradı. Omicron varyantının ardından da tüm dünya basit tedbirler dışında normale döndü. Bir virüs tamamen yok olmaz. Genel olarak, giderek daha zayıf varyantlara dönüşür. “Eris” adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil. Yaşlılarımızın, kronik hastalığı olanların her zamanki gibi kendilerine dikkat etmelerini daha önce söylemiştim. İyi akşamlar.



Koronavirüsün alt varyantı Eris tehlikeli mi? Nasıl korunuruz? Aşılara dirençli mi?

Eris varyantı, Omicron varyantının bir alt varyantıdır. İlk olarak 2022'nin sonlarında Güney Afrika'da tespit edildi ve o zamandan beri dünya çapında 50'den fazla ülkede yayıldı.

Eris varyantı hakkında henüz çok fazla bilgi yok. Ancak, Omicron varyantı ile benzer özelliklere sahip olduğu biliniyor. Bu özellikler arasında yüksek bulaşıcılığı ve aşılara karşı kısmi direnci yer alıyor.

DSÖ'ye göre izlenmesi gereken bir varyant

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Eris varyantını "izlenmesi gereken bir varyant" olarak sınıflandırdı. Bu, varyantın yakından izlenmesi ve daha fazla bilgi toplanması gerektiği anlamına geliyor.

Türkiye'de Eris varyantı ile ilgili gelişmeleri takip etmek için Sağlık Bakanlığı'nın web sitesi https://www.saglik.gov.tr ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

İşte Eris varyantı hakkında bilinenler:

Omicron varyantının bir alt varyantıdır.

İlk olarak 2022'nin sonlarında Güney Afrika'da tespit edildi.

Dünya çapında 50'den fazla ülkede yayıldı.

Türkiye'de ilk olarak 2023'ün Eylül ayında tespit edildi.

Hasta etme gücünün düşük olduğu düşünülüyor.

Aşılara karşı kısmi direnç gösteriyor.