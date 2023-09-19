Manchester United'da Altay Bayındır çılgınlığı

Manchester United sosyal medya hesabından Altay Bayındır ve Andre Onana paylaşımı yaptı. Taraftarlar söz konusu paylaşımın altına Altay Bayındır lehine yorum yağdırdı.

Abone ol

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Manchester United'da eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden biri de Andre Onana.

Manchester United'ın sezon başında Inter'den 52.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Andre Onana, yediği goller ve performansıyla beklentileri karşılayabilmiş değil.

Kamerunlu kalecinin bu görüntüsü karşısında taraftarlar arasında Altay Bayındır sesleri yükselmeye başladı.

Öyle ki Manchester United'ın bu akşam saatlerinde yaptığı Altay Bayındır-Andre Onana paylaşımının altına milli kaleci lehine yorum yağdı.

Manchester United taraftarı, Onana'nın performansı karşısında Altay Bayındır'ın şansı hak ettiği ve kaleyi devralması gerektiği görüşünde birleşti.

Manchester United, Altay Bayındır'ı Fenerbahçe'den 5 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.