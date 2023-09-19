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ABD'den, Azerbaycan'a skandal çağrı: Derhal son verin!

ABD'den, Azerbaycan'a skandal çağrı: Derhal son verin!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Karabağ’da ateşkes çağrısında bulunarak, “ABD, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri eylemlerinden derin endişe duymaktadır ve Azerbaycan'ı bu eylemlerini derhal durdurmaya çağırıyor” dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan’ın Karabağ'da yürüttüğü terörle mücadele operasyonu hakkında yazılı açıklama yaptı.

'Abd, Azerbaycan'ın 'Dağlık Karabağ'daki askeri eylemlerinden derin endişe duymaktadır'

Blinken, “ABD, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri eylemlerinden derin endişe duymaktadır ve Azerbaycan'ı bu eylemlerini derhal durdurmaya çağırıyor. Bu eylemler Dağlık Karabağ'da zaten vahim olan insani durumu daha da kötüleştiriyor ve barış umutlarını baltalıyor” dedi.

Düşmanlıklara derhal son verin

Anlaşmazlıkların çözümü için güç kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Blinken, söz konusu operasyonun bölgede adil ve onurlu bir barış için gerekli şartların oluşturulması yönündeki çabalara ters düştüğünü aktararak, “Düşmanlıklara derhal son verilmesi ve Bakü ile Dağlık Karabağ halkının temsilcileri arasında saygı çerçevesinde diyalog kurulması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

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